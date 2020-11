FORMELLO | Inzaghi scioglie i dubbi: Hoedt dal primo minuto, Immobile-Correa in attacco

Rimandate le prove tattiche a questa mattina, mister Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, con la seduta tattica andata in scena in quel di Formello. A meno di dieci ora dal match di Champions League contro lo Zenit, il mister biancoceleste ha provato la formazione per affrontare la squadra russa, ultima nel Girone F: come dichiarato in conferenza stampa ieri, in porta ci sarà Reina, mentre in difesa torna dal primo minuto Wesley Hoedt al centro, con Acerbi che si sposta sulla sinistra. A completare il terzetto difensivo ci sarà Patric, con Luiz Felipe e Radu che andranno in panchina. Sciolti alcuni dubbi anche per i cinque di centrocampo, con Lazzari confermato a destra, mentre a sinistra vince il ballottaggio con Fares Adam Marusic, ed anche lui torna titolare. Assente Milinkovic causa Covid-19, ci sarà ancora Parolo come mezzala, Akpa Akpro e Cataldi, tornato in gruppo, si siederanno in panchina. Mentre Leiva e Luis Alberto completeranno il reparto. Attacco confermato quello di Crotone, con Immobile e Correa titolari.

