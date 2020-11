Lazio, il tampone di Cataldi è negativo: in gruppo per la sfida contro lo Zenit

In vista della sfida di questa sera contro lo Zenit, valida per la quarta giornata di Champions League, la Lazio avrà a disposizione anche Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste non aveva preso parte alla seduta di allenamento di ieri, a causa del risultato dubbio del tampone effettuato nei giorni scorsi. Ripetuto il test, la Uefa ha verificato la negatività del tampone e, questa mattina, il giocatore era regolarmente in campo con il resto del gruppo per la seduta tattica. Può sorridere Inzaghi, con il rientro in gruppo di Cataldi ha più uomini a disposizione.

