Lazio-Zenit, Acerbi: “Risultato ampiamente meritato, ma teniamo i piedi per terra”

Lazio che dopo il 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund, sigla un altro 3-1 casalingo, questa volta contro lo Zenit. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Francesco Acerbi. Ecco le parole del difensore biancoceleste: “La cosa principale è divertirsi, se non ti diverti non è possibile giocare a pallone. Sappiamo le nostre qualità ma teniamo i piedi per terra, oggi risultato ampiamente meritato.

Loro dovevano vincere per forza, noi siamo partiti subito bene. Sono una squadra di esperienza, hanno giocatori forti, sono nove anni che giocano in Champions. Il primo errore lo paghi, ma oggi siamo stati troppo superiori, c’era poco da fare.

Siamo stati bravi a stare compatti e fare il nostro gioco, sapevamo che avrebbero attaccato in tanti, ma noi siamo stati uniti e volevamo vincere. Potevamo fare un paio di gol in più. Non c’è nulla da dire, siamo stati bravi.

Faccio i complimenti a Marco Parolo per il suo primo gol in Champions League, se lo merita, è da ammirare”.

