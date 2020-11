Lazio-Zenit, Immobile: “Felice di far parte della storia di questa Società, dopo lo stop volevo dare il massimo per i miei compagni”

Dopo il match vinto per 3-1 dalla Lazio ai danni dello Zenit, l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile autore di una doppietta, è intervenuto ai microfoni di Skysport.

Di seguito le sue parole: “Metto sempre tanta passione e buona volontà in campo da una vita e quando non gioco, soprattutto quando sto bene, è doppia la rabbia di non scendere in campo. Questa sera avevo tanto entusiasmo dentro e volevo dare il massimo per i miei compagni, che fino ad ora si sono comportati egregiamente in Champions. Sto entrando nella storia di questa Società, vengo accostato a nomi che hanno fatto la storia del calcio italiano e di questa società, per questo sono davvero orgoglioso e soddisfatto di quello che sto facendo, tutto grazie anche ai miei compagni. Quando Ronaldo è arrivato nel nostro campionato, è stato uno stimolo in più per me per cercare di mettersi alla pari e vedere fino a dove posso arrivare. Studio molto dai grandi campioni come Ronaldo e Ibrahimovic, io ho trent’anni ma mi sento ancora giovanissimo e più in là spero di poter rendere come fanno loro oggi”.

