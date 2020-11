Lazio-Zenit, Inzaghi: “Ragazzi eccezionali, mi stanno dando grandissime emozioni. Dobbiamo prendere un punto il prima possibile”

Al termine del match tra Lazio e Zenit, vinto dai biancocelesti, mister Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto un’ottima partita, siamo stati bravi e abbiamo meritato ampiamente la vittoria. Siamo in una buona posizione per la qualificazione, manca un punto e speriamo di prendercelo a Dortmund.

Sappiamo il nostro percorso in questi anni, gli ottavi di finale mancano da tantissimo tempo, dobbiamo essere bravi a prendere questo punto il prima possibile.

L’avversario non era banale, sono giocatori di grande spessore, noi siamo stati molto bravi con l’aiuto di tutti, dagli attaccanti al resto della squadra. I miei ragazzi sono eccezionali, mi stanno dando grandissime emozioni in questi quattro anni, mettono in campo sempre tutto. Sono stati bravissimi tutti, da menzionare anche i cinque che sono subentrati che ci hanno aiutato a vincere questa partita importantissima.

Borussia Dortmund? Sarà un match impegnativo, ma prima pensiamo all’Udinese, che sarà una partita molto insidiosa che dovremmo cercare di preparare al meglio in questi quattro giorni”.

Questo l’intervento dell’allenatore piacentino nel post gara ai microfoni di Skysport: “Abbiamo fatto un’ottima gara contro lo Zenit che era la testa di serie numero uno nel girone, in questo girone nonché squadra esperta e siamo stati bravi a far sembrare semplice una gara che non lo era affatto. Siamo andati oltre le attese facendo otto punti in otto partite, ho chiesto ai ragazzi di portare risultati positivi nelle due trasferte a Brugge e a San Pietroburgo per via delle numerose assenze. Abbiamo ancora quattro giocatori da recuperare che sono Milinkovic, Escalante, Lulic e Strakosha che è appena rientrato in rosa. Nella seconda e nella terza partita di Champions eravamo in grandissima emergenza, con il rientro dei giocatori siamo sicuramente più completi dell’anno scorso. Due anni fa abbiamo giocato i quarti di finale di Europa League, l’anno scorso siamo usciti male ai sedicesimi con il Siviglia, ma quest’anno stiamo facendo un’ottimo percorso però prima di festeggiare questa qualificazione che manca dal 2001/2002 manca un punto che il Brugge non concederà facilmente. Sul goal subito potevamo gestire meglio la fase difensiva, ma può capitare anche se si poteva fare meglio.”

