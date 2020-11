Lazio-Zenit, Parolo: “Contento per il mio gol e per la squadra. Dortmund? Andiamo a giocarcela”

Nel 3-1 contro lo Zenit c’è la firma di Marco Parolo, autore del gol del momentaneo 2-0. Per lui è stato il primo gol in carriera in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio: “I traguardi si possono sempre raggiungere nella vita. Sono contento per il mio primo gol in Champions, ma anche per la squadra. Siamo dimostrando che siamo un gruppo con un’identità, che stanno crescendo e stiamo facendo bene. Era importante vincere per mettere un mattone per la qualificazione, molto importante per noi, per la società e per i tifosi dopo tanti anni.

Ormai ci conosciamo, ci intendiamo a memoria. Questo fa parte di un percorso di crescita che continua e vuole continuare a stupire. Sono contento per tutta la squadra, anche chi entra, e chi non è entrato era pronto ad aiutare la squadra.

Siamo nella posizione che avremmo messo la firma a due dalla fine del girone. Andiamo a Dortmund per giocarcela e fare punti importanti e fare in modo di tornare da Dortmund con la qualificazione in tasca.

Il gol? Me lo sentivo, avevo voglia di segnare, ma la cosa più importante è vincere. Siamo stati concentrati da subito, attenti, e potevamo fare qualche gol in più. Ora testa a domenica in campionato”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: