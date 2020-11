Lazio-Zenit, Petkovic: “Biancocelesti favoriti, Immobile importante per la squadra”

L’ex allenatore della Lazio e attuale ct della Nazionale Svizzera Vldimir Petkovic, è intervenuto a TuttoMercatoWeb commentando la gara che vede i biancocelesti affrontare lo Zenit in Champions. Il tecnico ha inoltre aggiunto una personale opinione sul ruolo di Ciro Immobile all’interno della squadra.

Queste le sue parole riportate da TMW:

“La Lazio ha un buon organico, in casa non perderà. Penso che sia favorita. Ma i russi sono duri da affrontare, giocano anche discretamente. Ultimamente si parlava troppo di Immobile, sta confermando ancora quello che ha fatto negli ultimi anni due anni. La Lazio non dipende da lui, ma è importante per la squadra”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: