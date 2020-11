Lazio-Zenit, Radu nel pre gara: “Abbiamo preparato bene la partita, speriamo di vincere. La Champions un’emozione mai provata”

Nel pre partita di Lazio-Zenit San Pietroburgo, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Stefan Radu: “La Champions League è una competizione che abbiamo sognati per molti anni e per la quale abbiamo lavorato molto. È una competizione che abbiamo provato a raggiungere da tanto tempo ed in alcune volte siamo stati vicini nel riuscirci. Giocare in questo torneo per me è un’emozione unica che fino ad oggi non ho mai avuto. In Champions League non c’è spazio per la tranquillità. Dopo il match con il Crotone abbiamo preparato bene la partita e speriamo stasera di vincere mettendo in pratica ciò che ci ha detto il mister”.

