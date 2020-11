Lazio-Zenit, Semak: “Le tante assenze ci hanno portato all’eliminazione, Luis Alberto e Immobile sono giocatori eccezionali”

Al termine della sconfitta subita all’Olimpico per 3-1, l’allenatore dello Zenit è intervenuto nel post gara in conferenza stampa.

Questo il commento della partita di Sergej Semak:

“Purtroppo abbiamo delle defezioni. Alcuni non sono potuti partire per Roma, è difficile da gestire questa situazione, ma speriamo di recuperare presto qualcuno. Ho dovuto fare delle scelte forzate. Se si può parlare di uscita precoce dalla Champions? Sarebbe stato un miracolo fare di più, viste le assenza. Alcuni giocatori hanno fatto tre allenamenti in un mese, anche per questo i risultati sono quelli di adesso. Difesa a tre? Abbiamo scelto tra le possibilità che avevamo. Ha comunque creato dei cambi per i nostri difensori. Non parlerei di qualità, bensì di assenze. In difesa eravamo spesso in difetto, la Lazio ha a disposizione giocatori anche più forti dei nostri e ne ha approfittato. Luis Alberto e Immobile oltre al talento, sono giocatori eccezionali”.

