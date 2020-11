Lazio-Zenit, Tare: “Una vittoria questa sera ci porterebbe molto vicino agli ottavi. Peruzzi? Abbiamo un rapporto di famiglia ed il problema rientrerà”

Prima del match di Champions League di stasera, che vedrà la Lazio affrontare lo Zenit all’Olimpico, Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Spero che da adesso in poi, con tutti i giocatori, avremo continuità. Con un’eventuale vittoria saremmo ad un passo dagli ottavi. Sappiamo che è una partita fondamentale. Non so se il mercato sarà ritoccato con un’eventuale qualificazione. Come si sa il problema sono le liste, ma non credo ci sia al momento bisogno di ritoccare. Peruzzi? Non posso fare da mediatore su un rapporto di famiglia quale quello che abbiamo tutti. Sono cose che succedono ovunque e prima o poi rientrerà. Lui è un dirigente fondamentale e guardiamo in avanti con concentrazione e serenità.”

