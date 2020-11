Milinkovic “vola” verso la Lazio. Il Sergente pronto al rientro

Il sergente è tornato e la Lazio è pronta ad abbracciarlo nuovamente. Infatti Milinkovic-Savic avrebbe avuto l’ok per interrompere l’isolamento in Serbia e, di conseguenza, sarebbe diretto a Roma per effettuare già domani le visite in Paideia e raggiungere poi i compagni per la preparazione della partita contro l’Udinese. A riportarlo è il giornalista Valerio Cassetta sul proprio profilo Twitter.

