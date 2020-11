MOVIOLA – Gara semplice per Oliver che gestisce all’inglese. Giusto il rigore su Immobile

Con un arbitro inglese ne guadagna di bellezza il gioco. Gestisce bene la gara Michael Oliver che lascia liberi i giocatori senza mai perdere il controllo. Pochi fischi, poche ammonizioni ma giuste. Lazio e Zenit giocano di fisico senza mai eccedere, anche se il controllo è tutto biancoceleste. La squadra di Inzaghi gioca bene e mette a segno 3 gol annientando i russi. Nessun dubbio nelle valutazioni di Oliver che quando può concede spazio ai contrasti, quando invece sono eccessivi fischia. Così come sul fallo in area di rigore ai danni di Immobile(55′): Barrios mette giù il bomber biancoceleste, intervento onesto a cercare il pallone ma trova davanti le gambe di Immobile. L’arbitro fischia ma non estrae il cartellino che sarebbe costata l’espulsione per il giocatore dello Zenit. Ammonizione che ci poteva stare, ma Oliver ha preferito risparmiarla non giudicando l’intervento sanzionabile con il doppio giallo. Gestione del resto della gara perfetta e senza sbavature.

