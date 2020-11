PAGELLE – Immobile è sempre più King anche in Champions. Correa è imprendibile, elisir Parolo

Reina 6 – Subisce gol al primo tiro preso da Dzyuba, per il resto gestisce senza affanno le sterili conclusioni dei russi. Si fa apprezzare per le urla con cui comanda i compagni di reparto della difesa.

Patric 6 – Lo Zenit non crea mai pericoli dalle sue parti, lo spagnolo si limita all’ordinaria amministrazione aiutando spesso Lazzari sulla fascia destra.

Dal 60′ Luiz Felipe 6 – Torna in campo dopo il Covid, una mezzora per mettere benzina nelle gambe in vista dei prossimi impegni.

Hoedt 6,5 – Stravince il vertiginoso duello con Dzyuba costringendolo a cercare fortuna altrove. Puntuale nelle chiusure e preciso in fase di impostazione.

Acerbi 6,5 – Concede a Dzyuba quei centimetri di troppo che consentono all’attaccante russo di girarsi e calciare trovando la rete che riporta in partita lo Zenit. Compensa questo micro-errore arando la fascia sinistra manco fosse un’ala.

Lazzari 6 – Si divora nel recupero la rete del possibile 3-1 calciando da ottima posizione addosso a Kerzhakov. Uno dei pochi guizzi di una partita tranquilla senza mai soffrire Zhirkov.

Dal 68′ Fares SV

Parolo 7 – Le tante partite giocate e il ritorno nella sua posizione sono come l’elisir della lunga vita per lui. Trova il primo gol stagionale con un rasoiata da fuori area e sfiora la doppietta con un tap in ravvicinato allo scadere del primo tempo.

Dal 60′ Akpa Akpro 6 – Ormai non è più una sorpresa, mezzora di grande sostanza.

Lucas Leiva 6,5 – Con lui in campo la Lazio ha una tranquillità spaventosa. Non fa passare nessuno e serve ad Immobile l’assist del vantaggio.

Dal 68′ Cataldi SV

Luis Alberto 7 – Pallal piede disegna calcio. Segue il contropiede di Correa ma il suo tocco sotto è troppo prevedibile col portiere russo che aveva già chiuso lo specchio della porta.

Marusic 6,5 – Prestazione positiva per il montenegrino su entrambe le fasce. Qualche pallone perso all’inizio ma si riprende alla grande.

Correa 7 – Quando parte palla al piede è praticamente infermabile, semina più volte il panico nell’area degli uomini di Semak.

Immobile 8 – Prima doppietta in Champions League. Il primo pallone che tocca lo spedisce sotto la traversa con una conclusione da venti metri, si procura e realizza il rigore che chiude la sfida.

Dall’81’ Muriqi SV

All. Inzaghi 7 – Gli ottavi sono davvero vicini dopo questi tre punti. La Lazio vince convincendo mettendo in chiaro le cose fin dalle battute iniziali.

