SOCIAL | La Lazio pubblica un tweet sui numeri di Ciro Immobile in Champions League – FOTO

La S.S.Lazio pubblica un tweet con una serie di numeri che vedono protagonista Ciro Immobile. Come riporta la società, l’attaccante biancoceleste ha giocato 81′ contro il Borussia Dortmund e oggi è andato in rete dopo 3′ contro lo Zenit. Inoltre, il giocatore ha segnato due goal nel corso di 84 minuti giocati in Champions League.

👑 81 minuti giocati da @ciroimmobile contro il Borussia, oggi in gol al 3′ 📊 Due reti nei primi 84 giri d’orologio collezionati in @ChampionsLeague con la maglia biancoceleste #UCL #LazioZenit #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/j1eMDPkrHm — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 24, 2020

