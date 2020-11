SOCIAL | La UEFA lancia il sondaggio sul prossimo marcatore della Lazio in Champions League | VIDEO

Nella prima ed unica uscita in Champions League all’Olimpico ci ha pensato Ciro Immobile a sbloccare il risultato contro il Borussia Dortmund grazie ad un assist al bacio del Tucu Correa. Questa sera nella Capitale arriva invece che lo Zenit con i biancocelesti voglioso di fare bene per compiere un passo decisivo verso il passaggio del turno. Inzaghi avrà bisogni di tutti i suoi interpreti per scardinare il fortino russo, all’andata aperto solo a dieci minuti dal termine con la UEFA che ha lanciato via social un sondaggio sul prossimo marcatore biancoceleste.

Il primo gol della Lazio nella UEFA Champions League 2020/21 🌟 Chi segnerà questa sera? ✍️#UCL | @OfficialSSLazio pic.twitter.com/WqbUNlTLko — La UEFA (@UEFAcom_it) November 24, 2020

