UCL, Lazio-Zenit: le probabili formazioni

Torna la Champions in casa Lazio. Archiviata quindi la trasferta di Crotone, questa sera i biancocelesti se la vedranno in casa contro lo Zenit. Il fischio d’inizio della gara sarà alle ore 21,00. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:



Lazio (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Zenit (4-1-4-1) – Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Santos; Barrios; Erokhin, Ozdoev, Zhirkov, Kuzyaev; Dzyuba.

