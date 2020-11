Buon compleanno a Maurizio Manzini, parte integrante della storia biancoceleste: gli auguri della Lazio – FOTO

Non solo un team manager ma tanto, tanto di più. Maurizio Manzini è parte integrante della Lazio: tante le generazioni che lo associano a questi colori, perché da sempre è al fianco dei biancocelesti, in casa, in trasferta, nei ritiri, agli aventi. Nasce da una famiglia di sostenitori giallorossi, ma non ha ceduto a quei colori. Parla perfettamente cinque lingue, pertanto la sua presenza è fondamentale anche in campo internazionale. E proprio oggi spegne 80 candeline: buon compleanno a chi, da sempre, ama questi colori.

La S.S Lazio ha voluto festeggiare lo storico Team Manager sui profili social ufficiali:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

