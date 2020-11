CdS | Lazio, è un Ciro da Oscar

Immobile continua a brillare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il bomber biancoceleste dopo la rete a Crotone, ieri sera in Champions ha siglato una doppietta. Ha trascinato la sua Lazio, firmando una splendida marcatura ad inizio gara (3’) ed ha messo il sigillo al match trasformando il penalty, da lui conquistato (3-1). Ora, dopo l’ottima prova di ieri, il centravanti guiderà ancora i suoi in campionato e nella massima competizione europea, prima contro il Borussia, poi con il Bruges.

