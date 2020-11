CdS | Lazio, un pieno di emozioni

La gara di Champions di ieri sera era molto importante e la Lazio si è fatta trovare pronta, tra le mura amiche contro lo Zenit. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il tecnico nel post gara, così come tutti i protagonisti laziali, non hanno nascosto la felicità: ora la qualificazione non è lontana e c’è fiducia in casa laziale. Mister Inzaghi sperava in un risultato diverso tra Dortmund e Bruges, ma si gode il momento e già da oggi inizierà a lavorare in vista della gara di domenica, contro l’Udinese all’Olimpico.

