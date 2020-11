Coppa Italia, l’Udinese esce ai supplementari contro la Fiorentina: Lasagna out per infortunio

Termina ora il match di Coppa Italia tra Udinese e Fiorentina. I viola, vincenti per 0-1 nella gara andata in scena al Friuli di Udine, centrano la qualificazione al prossimo turno della coppa nazionale nei tempi supplementari. Arriva al 112′ infatti la rete di Tòfol Montiel, il quale su assist di Cutrone, permette alla Fiorentina di vincere la partita. La squadra di Gotti, che affronterà la Lazio nel lunch match di domenica ore 12:30, esce così sconfitta dalla Coppa Italia, perdendo anche il suo attaccante Lasagna nei minuti finali, il quale esce per un infortunio al ginocchio dopo lo scontro di gioco avvenuto con Terracciano. Resta da valutare ancora l’entità dell’infortunio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: