EXTRA CALCIO | PlayStation5: Sony ringrazia i giocatori e promette nuove scorte molto presto: ecco il tweet

E’ praticamente introvabile e solo in pochi sono riusciti ad ottenerla nel giorno del lancio il 19 novembre. Sony aveva sottostimato i numeri e non è riuscita a produrre le nuove console PlayStation5 in base a tutte le richieste pervenute ai rivenditori di tutto il mondo. Sui social gli utenti che sono rimasti a secco sono imbufaliti e anche per questo Sony ha voluto pubblicare un tweet di ringraziamento per come è stata accolta la nuova console in praticamente tutto il mondo e anche per rasserenare i moltissimi utenti rimasti senza:

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers. — PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020

“Vogliamo ringraziare i giocatori di tutto il mondo per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio console di sempre. La domanda per PS5 è senza precedenti, quindi vogliamo confermare che più console arriveranno ai rivenditori entro la fine dell’anno: restate in contatto con i vostri rivenditori locali”. Quindi Sony ha confermato quanto detto da Jim Ryan durante una delle sue recenti interviste riguardo all’arrivo di una nuovo ondata di scorte di console entro la fine del 2020.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: