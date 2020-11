FORMELLO | La Lazio si prepara per l’Udinese: lavoro differenziato per Lazzari

Non c’è tempo per riposare. Domenica alle 12.30 la Lazio scenderà nuovamente in campo con l’Udinese, per la nona giornata di Serie A. I biancocelesti si sono quindi ritrovati questa mattina a Formello per la consueta seduta d’allenamento. Thomas Strakosha ha effettuato regolarmente la seduta. Lavoro differenziato per Lazzari che è stato seguito dal preparatore atletico Ripert su degli allunghi sui 50 metri. Assenti all’allenamento oltre agli 11 titolari di ieri sera con lo Zenit anche Milinkovic, Muriqi (attesi oggi in Paideia), Alia, Akpa Akpro, Lulic e Vavro.

Riscaldamento: andature prima e poi possesso palla con le mani (fluo vs arancioni). In seguito possesso palla con i piedi, compresi i due portieri, (Strakosha e G. Pereira della Primavera) a formazioni schierate, sempre fluo vs arancioni. Infine partitella 7 contro 7.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: