Gianni Di Marzio: “Lazio agguerrita rivale per lo Scudetto, può meravigliarci anche in Champions League”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mister Gianni Di Marzio ha parlato dell’andamento di Lazio e Juventus in Champions League.

Lazio imbattuta in Champions. Può essere considerata una big in Europa?

“Credo di sì. La Lazio all’inizio del Covid era l’unica squadra che poteva dare fastidio alla Juve. Con la prestazione di ieri, considerando che mancavano alcuni giocatori determinanti, ho visto una squadra eccellente. Sono vivi sia sotto l’aspetto fisico che tattico. E poi con un Immobile in più, ai livelli di Ibra, Lukaku e CR7, così come con un Correa in più, può dire la sua. E’ un’agguerrita rivale per quelle che puntano allo Scudetto e può meravigliarci in Europa come ha fatto lo scorso anno l’Atalanta”.

In Champions può arrivare più lontana la Lazio o la Juve?

“E’ vero non ha più la difesa di una volta ma 80 milioni per De Ligt sono stati spesi bene. La Juve è ancora in cantiere perché ci sono giocatori fuori ruolo. McKennie in alto sulla destra era un esperimento ma vanno valutate certe scelte. E perché Bernardeschi deve giocare a sinistra quando rende a destra? E poi dietro a tre non mi convince”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: