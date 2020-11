Il Messaggero | Cataldi unico capitano romano in Champions dopo Nesta

A chiudere i giochi ci ha pensato sempre Immobile che si prende il pallone e va a calciare dal dischetto, giusto che il gol sia suo, in una serata in cui non c’è nessuno che stona nonostante gli acuti. Correa è in forma strepitosa e semina il panico nell’area dello Zenit. Così come AkpaAkpro: mostruoso. E Cataldi unico capitano romano in Champions dopo Nesta. Per i russi le trasferte europee si confermano maledette: 14partite (comprese le qualificazioni) senza successi (3 pareggi e 11 sconfitte). Il Messaggero

