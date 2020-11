Il Messaggero | Lazio, l’allievo Inzaghi al debutto eguaglia il maestro Eriksson

L’allievo eguaglia ancora il Maestro. Come riporta Il Messaggero, come Eriksson vent’anni fa, anche Inzaghi alla prima esperienza nell’Europa che conta è riuscito a mettere in fila una striscia di quattro risultati utili consecutivi. Un dato decisamente importante per un tecnico al debutto in Champions. La Lazio ora guarda con fiducia il futuro per quanto riguarda soprattutto il percorso europeo, grazie al lavoro del mister che ha appunto eguagliato il lavoro di Eriksson nel 2000.

