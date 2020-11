Immobile sempre più recordman, nessuno meglio di lui in Champions

Ciro Immobile si conferma sempre più una bandiera per la Lazio. Non solo continua a segnare senza sosta ma incassa un record dopo l’altro: l’ultimo ieri sera in Champions League.

Come si legge nella statistica di Lazio Page, a due giornate dalla conclusione di questa prima fase a gironi, l’attaccante biancoceleste guida la classifica della media gol e assist per minuti disputati nella massima competizione europea. Infatti nonostante abbia giocato solo due dei quattro match, in 90 minuti ha totalizzato 3 gol e un assist a favore di Akpa Akpro nella gara con il Borussia Dortmund.

Questa la classifica completa:

Gol+Assist per 90’ minuti: nessuno ha fatto meglio di Ciro Immobile nella #UCL 2020/21 2.25▪️ 🇮🇹 Immobile (Lazio)

2.18▪️ 🇧🇪 De Bruyne (M. City)

2.18▪️ 🇫🇷 Dembélé (Barcellona)

2.06▪️ 🇵🇹 Jota (Liverpool)

1.82▪️ 🇫🇷 Pléa (B’Gladbach)#LazioZenit — Lazio Page (@laziopage) November 25, 2020

