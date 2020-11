Lazio, Immobile vuole fare la storia: secondo a Inzaghi per reti in Europa e un rigore per eguagliare Signori

Ciro Immobile continua a scalare qualsiasi classifica presente nella storia della Lazio, avvicinandosi sempre di più a giocatori simbolo di questo club. Con il rigore realizzato questa sera in Champions League, l’attaccante biancoceleste è salito a quota 37 rigori segnati con la maglia della Lazio, superando così Giorgio Chinaglia (35) e posizionandosi al secondo posto. A comandare questa speciale classifica è Giusppe Signori con 38 rigori segnati con la maglia della Lazio. Inoltre con la doppietta realizzata contro lo Zenit, Immobile supera Nedved e diventa il secondo miglior marcatore della Lazio nelle competizioni UEFA con 14 reti segante. Davanti a lui proprio il suo odierno alenatore Simone Inzaghi, che rimane al primo posto con 20 goal all’attivo.

