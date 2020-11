Milinkovic atteso oggi a Formello, da valutare le condizioni di Muriqi

Milinkovic Savic ieri è tornato a Roma, dopo aver ottenuto l’ok per interrompere l’isolamento in Serbia in presenza di un tampone negativo. Era risultato positivo durante il ritiro con la nazionale in Nations League. Salvo sorprese, nel pomeriggio svolgerà le visite mediche in Paideia per poi aggregarsi alla squadra.

Secondo quanto riportato da Emiliano Bernardini del Messaggero però, sarebbero da valutare anche le condizioni di Vedat Muriqi che, nella gara di ieri sera, potrebbe aver riportato una lesione muscolare. Il neo-acquisto ha fatto bene con la sua Nazionale e spera di iniziare al più presto a lasciare un segno anche nella storia del club biancoceleste. Nell’attesa di saperne di più l’attaccante ha pubblicato un post che lo ritrae nel match di poche ore fa con lo Zenit: “Ottima partita, vittoria importante!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vedat Muriqi (@vedatmuriqi)





