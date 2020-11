PAIDEIA | Milinkovic, tampone negativo: in corso le visite mediche – FOTO&VIDEO

Ha saltato la partita contro il Crotone prima, poi quella di Champions League contro lo Zenit di San Pietroburgo. Ma il Sergente Milinkovic è pronto a riprendersi la Lazio e proprio questo pomeriggio si è presentato presso la Clinica Paideia per sottoporsi alle visite mediche di idoneità. Dopo il tampone risultato negativo, a seguito delle visite si metterà a disposizione di Mister Inzaghi e unirsi ai compagni per gli allenamenti in vista della partita di Serie A di domenica contro l’Udinese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

