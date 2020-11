SOCIAL | Anna Falchi esulta dopo la vittoria della Lazio in Champions | FOTO

Non solo i protagonisti del 3-1 rifilato allo Zenit si sono riversati sui social per festeggiare la vittoria in Champions League: anche Anna Falchi, attrice storicamente di fede biancoceleste, ha voluto festeggiare il trionfo della squadra di Inzaghi sul suo profilo ufficiale Instagram. Con un post contenente una sua foto con la maglia di Ciro Immobile, la didascalia è proprio una dedica per la vittoria e per il bomber della Lazio, autore di una doppietta: “Un applauso alla mia squadra del cuore bianco celeste e un plauso a Ciro Immobile. Dopo 3 minuti, 25 passaggi senza perdere palla, grande gol!!!! La partita ai suoi piedi!!! Sempre forza Lazio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@annafalchi22)

