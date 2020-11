Champions League, Inter ko contro il Real. L’Atalanta espugna l’Anfield

Dolceamara la 4° giornata di Champions League per le due italiane in campo. L’Inter, che si giocava buone possibilità di rimanere viva nel girone perde in casa 0-2 contro il Real Madrid. Decidono Hazard al 7′ su calcio di rigore e l’autogol di Hakimi al 59′. Da sottolineare l’espulsione di Vidal al 33′.Bene invece l’Atalanta, che vince clamorosamente per 0-2 sul campo del Liverpool, con le marcature di Ilicic al 60′ e Gosens al 64′.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: