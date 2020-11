Champions League, tra le sette squadre imbattute c’è anche la Lazio

La Lazio sogna in grande grazie ad una partenza lanciata in Champions League che riporta uno score di otto punti nelle prime quattro giornate della fase a gironi, frutto di due vittorie e due pareggi (arrivati con una rosa fortemente decimati dalle assenze). I biancocelesti, grazie agli ultimi risultati, portano in alto il Tricolore nella maggiore competizione continentale entrando di diritto tra le sette formazioni ancora imbattute. Ai capitolini fanno compagnia Bayern Monaco, Borussia Monchengladbach, Manchester City, Chelsea, Siviglia e Barcellona. Lo riporta il profilo Twitter di LazioPage

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: