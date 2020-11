Europa League, solo un punto per il Milan

Nelle gare delle 18:55 di Europa League, il Milan pareggia in Francia: 1-1 il risultato finale contro il Lille, che lascia invariate le posizioni in classifica. I rossoneri trovano il vantaggio in avvio di ripresa con Castillejo (46′), ma i francesi trovano il gol del pari grazie a Bamba (65′). Lille che rimane al primo posto del Gruppo H con 8 punti: segue il Milan a 7, con lo Sparta Praga che insegue a quota 6, dopo aver dilagato per 4-1 contro il Celtic.

