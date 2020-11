Il Messaggero | Inzaghi sorride: emergenza finita, Milinkovic pronto per l’Udinese

Una buona notizia per il tecnico che potrebbe perdere Muriqi (sospetta lesione muscolare alla coscia) e, intanto, riabbraccia “Sergione“. Ieri pomeriggio le visite mediche in Paideia con il dottor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club, e inserata il primo allenamento nel Training Center. Una seduta individuale prima di aggregarsi oggi al resto del gruppo. «L’esito ènegativo, puoi interrompere l’isolamento», gli avevano detto martedì. Per tornare in Italia non ha perso tempo. E poco importa se da Belgrado non c’è neanche un volo diretto per Fiumicino: viaggio in macchina per un altro scalo e jet privato diretto a Roma. Missione compiuta per il Sergente: dalla Serbia col tampone.

Il Messaggero/Valerio Cassetta

