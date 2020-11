Inter, gli stipendi di luglio e agosto non saranno pagati prima di febbraio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è stato raggiunto un accordo tra la società nerazzurra e i calciatori, per posticipare gli stipendi di luglio e agosto 2020 a febbraio 2021. All’inizio del prossimo anno, infatti, potrebbero arrivare i primi soldi dell’operazione in via di chiusura tra la Serie A ed i Fondi CVC, oppure quelli di altri nuovi partner commerciali con i quali l’Inter sta trattando.

