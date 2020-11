Lazio Women, posticipato a gennaio il match con l’Orobica Bergamo

Continua lo stop del campionato femminile di Serie B. Le ragazze di Seleman, dopo aver abbandonato la Coppa Italia a seguito del pareggio 3 a 3 con l’Inter, dovranno infatti rimandare l’appuntamento con la sfida con l’Orobica Bergamo, originariamente in programma domenica 29 novembre. Come riportato dal sito biancoceleste il match andrà in scena solamente domenica 10 gennaio 2021 alle ore 14.30.

