SOCIAL | Bruno Giordano ricorda Diego Armando Maradona: “Sei stato più grande come amico che come calciatore” – FOTO

Hanno giocato insieme nel Napoli che vinse il Campionato e la Coppa Italia della stagione 1986-87: Bruno Giordano e Diego Armando Maradona hanno condiviso tanto negli anni in maglia azzurra, e avevano un legame che andava oltre il campo. L’ex attaccante biancoceleste ha ricordato l’idolo argentino attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: “Come mi hai detto tu pochi giorni fa: sempre al mio fianco dentro e fuori dal campo! Per me sei stato più grande come amico che come calciatore. Ti voglio bene.”

