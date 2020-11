SOCIAL | Conceição saluta e ringrazia Maradona: “Sarai per sempre un mostro sacro di questa passione che ci commuove” | FOTO

Il calcio improvvisamente si ferma per ricordare uno dei più grandi calciatori della storia, Diego Armando Maradona, scomparso nella giornata di ieri all’età di sessant’anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo sportivo, ma non solo. Tra questi, particolarmente toccante è anche quello dell’ex biancoceleste Sergio Conceição che via Twitter ha dato l’ultimo saluto al fenomeno argentino: “Non è comune poter convivere con idoli e leggende. Ho avuto la fortuna di conoscere uno dei più grandi simboli del “nostro” calcio. Sarai per sempre el pibe, un mostro sacro di questa passione che ci commuove. Hasta sempre Diego!”

Não é comum poder conviver com ídolos e lendas. Tive a sorte de conhecer um dos maiores símbolos do “nosso” futebol. Serás para sempre el pibe, um monstro sagrado desta paixão que nos move. Hasta siempre Diego! #D10S pic.twitter.com/yrkR0SLWZn — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) November 26, 2020

