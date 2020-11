SOCIAL | Diego Pablo Simeone saluta Maradona: “Sarai per sempre il migliore del mondo” | FOTO

La morte di Diego Armando Maradona sconvolge il mondo del calcio aprendo una nuova pagina dello sport più amato dagli italiani. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati per la scomparsa del Pibe de Oro tra cui quello di un ex biancoceleste, argentino, come Diego Pablo Simeone che via Instagram ha scritto: “Continuerai a essere tra noi, in ogni partita, su ogni campo! E sarai per sempre IL MIGLIORE AL MONDO! Ti amo Diego”.

