Addio Maradona, Mughini critico: “Scappato dalla polizia. Ridicolo intitolargli lo stadio”

Va controcorrente il giornalista, e tifoso della Juventus, Giampiero Mughini ai microfoni della Zanzara su Radio 24 si è scagliato contro la decisione del comune di Napoli di intitolare lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona: “Che il sindaco voglia intitolargli lo stadio è ridicolo, De Magistris dovrebbe volare un pochino più alto. Se non stai qui a gridare Diego! Diego! Diego! passi per un malvivente. Quel Napoli lì non era soltanto Maradona, altrimenti non avrebbe vinto. Senza di loro non avrebbe vinto neppure a briscola. – continua Mughini come riporta Tuttonapoli.net – Maradona è scappato di notte inseguito dalla polizia, è stato messo sotto processo per non aver pagato milioni di tasse. È un uomo tormentato, ci sono meravigliosi atleti che sul piano generale luccicano. Diego purtroppo non è stato così”.

