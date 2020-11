Bergomi: “La Lazio può essere protagonista, nelle difficoltà si è compattata”

Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter e della Nazionale Italiana è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Le sue parole:

“La Lazio è messa molto bene in Champions League. Passare il turno sarebbe fondamentale. Nelle difficoltà si è riunita, compattandosi e tirando fuori dei valori molto importanti. Penso ancora che il centrocampo che ha la Lazio lo hanno poche squadre in giro. È normale che il livello scenda se vengono a mancare i giocatori migliori, ma se stanno tutti bene penso che i biancocelesti possano essere protagonisti. Al momento Acerbi, come ho già detto, è il miglior difensore italiano, davanti anche ai due juventini Bonucci e Chiellini. Anche Luiz Felipe mi piace molto: ha qualità, aggressività e rompe bene la linea per spingersi in avanti. Per i primi posti le favorite sono Juventus, Inter, Napoli e Milan“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: