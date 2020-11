Buon compleanno all’ex biancoceleste Roberto Mancini: ecco gli auguri della Lazio | FOTO

Oggi l’ex giocatore ed allenatore della Lazio Roberto Mancini compie 56 anni. L’attuale ct della Nazionale Italiana è stato alla Lazio per ben 5 anni. I primi tre come calciatore, vincendo uno scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa Europea, successivamente fino all’esonero di Eriksson è stato il suo vice nel 2000 per poi trainare dalla panchina la Lazio per due stagioni, dal 2002 al 2004.

Poco fa, attraverso il profilo ufficiale Twitter della società, sono arrivati anche gli auguri a Roberto Mancini da parte della Lazio. Il Tweet, contenente diverse foto che ritraggono l’ex centrocampista con la maglia della Lazio, è accompagnato dalla frase: “Tanti auguri di buon compleanno a Roberto Mancini che oggi spegne 56 candeline”.

