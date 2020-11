Cagliari, non solo Simeone: un altro calciatore positivo al covid

AGGIORNAMENTO 27/11 : Non solo Simeone. Alla vigilia della nona giornata di Serie A, il Cagliari, mediante una nota ufficiale, ha comunicato la positività di un altro calciatore: si tratta del centrocampista Nandez. Il giocatore è stato isolato e non sarà, ovviamente, a disposizione del tecnico Di Francesco per il match con lo Spezia.

Il Cagliari Calcio comunica che nell’ambito dei test sanitari effettuati è emersa la positiva al Covid-19 di Giovanni Simeone: il calciatore è stato subito isolato secondo quanto previsto dalle normative ministeriali e federali.

Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e inizieranno l’isolamento fiduciario con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e partita.

Il Club, in contatto con le autorità sanitarie competenti, continuerà a osservare quanto stabilito dai protocolli.

