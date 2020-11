CdS| Lazio, riecco Milinkovic, ma è ansia Lulic

Il sergente della Lazio è tornato. Milinkovic, che ha svolto le visite di idoneità mercoledì in Paideia, nel pomeriggio di ieri si è rivisto a Formello per l’allenamento pomeridiano e sarà disponibile per l’Udinese, tamponi permettendo. Inoltre oggi si sottoporrà al consueto giro di tamponi per avere un ultimo via libera. Inzaghi può sorridere, ieri ha “riabbracciato” il suo sergente e, nonostante le ultime due partite abbiano comunque avuto un esito positivo, rimane un giocatore di grande importanza e di grane carica. “Tranquilli amici laziali. Quando sergente torna in campo, spacca tutto!” è la promessa fatta da Milinkovic ai suoi tifosi su Instagram, e sembra essere arrivato il momento. Finora il centrocampista della Lazio ha offerto buone prestazioni in ogni ambito, nazionale compresa, dove ha trascinato, i serbi fino all’ultimo, per poi essere eliminati ai rigori. Con la Lazio ha invece segnato contro Torino e Inter in Serie A, senza aver mai trovato, però, la via del gol in Champions. Potrà provarci contro Brugge e Dortmund nell’ultimo sforzo per raggiungere gli ottavi.

Luiz Felipe e Lulic, nuovo stop?

Negli ultimi giorni erano considerati come due rientri di grande importanza, considerati ora però come due rebus. Per quanto riguarda Luiz Felipe, ieri non ha preso parte agli allenamenti. Si è solo visto alla fine a bordo campo. Tornava dallo stop a causa della positività al Covid, ma ancora prima aveva avuto alcuni problemi alla caviglia legati ad un brusco contrasto in amichevole contro il Frosinone. Quella stessa caviglia che, in uno scontro con Ronaldo in Lazio-Juventus, si era fatta risentire, tanto da dover fare ulteriori accertamenti. Per l’Udinese è da verificare. Per quanto riguarda il capitano Lulic, sembrava essere prossimo al rientro ma ormai manca da due giorni agli allenamenti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’esterno bosniaco starebbe effettuando dei controlli alla caviglia gravemente infortunata mesi prima. Ai box si è aggiunto inoltre anche Muriqi, che avrebbe riportato uno stiramento di primo grado che lo terrà fuori per almeno 15 giorni. Dietro Ciro e Correa, dunque, spazio a Caicedo.

