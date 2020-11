Coppa Italia, sorteggiati i campi per gli ottavi: ecco chi giocherà in casa

Sorteggio degli ottavi di Coppa Italia, per stabilire chi giocherà in casa e chi in trasferta, con gli accoppiamenti già fatti da tabellone. La Lazio affronterà il Parma in casa, all’Olimpico. Queste le altre gare che verranno disputate a metà gennaio:

Fiorentina-Inter

Atalanta-Cagliari

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa

