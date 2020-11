FORMELLO | Velocità e tattica in vista dell’Udinese. Assente Luiz Felipe

Mattina di lavoro al Centro Sportivo di Formello, dove i ragazzi di Simone Inzaghi continuano a preparare la sfida di domenica, in programma alle ore 12:30, contro l’Udinese. Quest’oggi i biancocelesti, dopo un iniziale riscaldamento basato sulla mobilità con ostacoli, hanno svolto una partitella con gol nelle porte piccole, per poi dedicarsi ad un lavoro sulla velocità. Per concludere, mister Inzaghi, ha guidato la tattica. Sergej Milinkovic, dopo la seduta di ieri pomeriggio, ha lavorato in gruppo anche questa mattina, mentre era assente, oltre a Lulic, Alia e Muriqi, che hanno saltato anche la seduta mattutina di ieri, anche Luiz Felipe, che ieri aveva svolto un lavoro differenziato in palestra. Il primo ad entrare in campo è stato Thomas Strakosha, tornato ormai a lavorare in gruppo. Mentre dalla Primavera di Menichini è stato aggregato Furlanetto.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: