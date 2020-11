Il Messaggero| Lazio, per Lulic controlli in Germania

Dopo mesi di assenza a Formello, Senad Lulic è tornato ad allenarsi gradualmente fino a partecipare anche alle prove tattiche. Però, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il capitano biancoceleste sarebbe volato in Germania per dei nuovi controlli. Forse ha forzato la caviglia in partitella, dato che si sperava di riaggregarlo presto ed addirittura di vederlo in panchina contro l’Udinese, mentre la data fissata per il rientro era Gennaio. Si teme per il suoi progressi e bisognerà rimandare l’inserimento in lista dopo oltre 10 mesi. L’altro “vecchietto” Stefan Radu ha riposato contro lo Zenit e con ogni probabilità scenderà in campo contro l’Udinese insieme a Luiz Felipe, che ieri si è allenato in palestra. Inoltre sono da valutare le condizioni di Lucas Leiva, la cui età si fa sentire eccome, dato il ruolo fondamentale che ricopre nello scacchiere di Inzaghi.

