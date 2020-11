Il Tempo | Lazio, caso tamponi: ad Avellino Lotito passa al contrattacco

Dopo la difesa, è il momento dell’attacco. Come riporta questa mattina Il Tempo, dopo oltre tre ore di colloquio con i pm di Avellino, Lotito ha spiegato la posizione della Lazio in merito alla vicenda tamponi. E’ convinto di essere dalla parte della ragione, lo vuole dimostrare anche nei fatti. Dalla procura gli hanno comunque chiesto di rimanere a disposizione per le verifiche del caso: al club vengono contestati i ritardi nelle comunicazioni alle Asl in caso di positività dei calciatori. I legali del laboratorio Futura Diagnostica, che processa i tamponi laziali dal post lockdown, hanno depositato le loro osservazioni in merito alla perizia, nella quale sono emerse 18 positività da verificare. Di queste, 13 erano già state accertate dalla struttura irpina (vanno compresi anche i familiari dei calciatori). Gli unici dubbi dovrebbero riguardare 5 tamponi che durante il riesame sono passati da negativi a positivi. Solo in due casi si tratterebbe di test effettuati sul gruppo squadra e riguarderebbero Strakosha e Tare.

