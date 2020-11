La posizione della Lazio nel Ranking UEFA

La Lazio si stanzia al 37° posto nelRanking UEFA. Il percorso positivo in Champions League (attualmente seconda del Girone F, ad un punto dal Borussia Dortmund) le ha fatto guadagnare qualche posizione in classifica, dopo la disfatta dello scorso anno. In cima al podio c’è il Bayern, seguito da Barcellona e Juventus. Tra le italiane, Roma e Napoli sono, rispettivamente, al 17° e 20° posto; l’Inter al 25°, l’Atalanta al 31°, il Milan al 59°. Fuori dalle prime 100 invece c’è la Fiorentina.

