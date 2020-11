La Voce della Nord lancia una nuova rubrica: “Noi siamo cani sciolti” per i cuccioli senza una casa e in cerca di un padrone

Ancora un messaggio di beneficenza da parte degli ULTRAS LAZIO, che continuano a contraddistinguersi per i loro gesti di generosità e affetto verso chi ha meno possibilità, ancor di più in questa fase storica che stiamo vivendo. Oggi tramite un comunicato sulle loro pagine social hanno raccontato la nascita di una nuova rubrica chiamata: “NOI SIAMO CANI SCIOLTI”, con l’intenzione di lanciare messaggi d’aiuto per cani che hann bisogno di una casa o che hanno perso il padrone. L’invito per chi fosse interessato, è di contattare in privato la pagina della VOCE DELLA NORD per dare aiuto e sostengo o se si è interessati all’adozione. Ecco il comunicato: “Da sempre gli Ultras della Lazio sono attivi nel campo della beneficenza ed attenti a criticità sociali. Crediamo che in questo periodo di enorme difficoltà per tutti, non dobbiamo dimenticarci chi per natura da noi dipende, in tutto e per tutto. Siamo stati in passato molto attivi nell’aiutare strutture che ospitavano cani randagi in difficoltà come il “Canile Coccone”, oggi come allora crediamo che sia importante non dimenticarci dei nostri migliori amici. Abbiamo deciso dunque di aprire una rubrica chiamata “NOI NON SIAMO CANI SCIOLTI” su La Voce Della Nord”, dove poter lanciare messaggi di aiuto per cani che hanno bisogno di una casa, che hanno perso il padrone, che sono stati trovati o che sono scomparsi. Ci sentiamo in dovere di dedicare uno spazio a chi non ha interesse se non quello di riempire la nostra vita, a chi non ha sviluppato la menzogna, a chi vive della gioia della nostra compagnia. Sperando che questo spazio serva il meno possibile… vi invitiamo a contattarci con messaggi in privato alla nostra pagina se realmente interessati all’adozione. Non abbandonare chi non ti abbandonerebbe mai, aiutiamo insieme i nostri amici a quattro zampe!

ULTRAS LAZIO”

